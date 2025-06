ACQUA GRAN SASSO: CAPUTI, “LAVORI NEL 2027, SCELTA IPOTESI IMPERMEABILIZZAZIONE, ORA PROGETTO”

L’AQUILA – “Abbiamo scelto come ipotesi progettuale migliore da punto di vista ambientale, sociale ed economica, quella della impermeabilizzazione, attraverso l’adeguamento dei sistemi esistenti di captazione, rispetto alle ipotesi alternative delle trivellazioni orizzontali controllate e a quella da poco arrivata, della terza canna, sopra le due attuali gallerie. Terminato l’iter prevedo che i lavori inizieranno nel 2027”.

Lo ha annunciato oggi il commissario straordinario per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso, Pierluigi Caputi, in una conferenza stampa indetta per fare il punto sul complesso intervento dal valore di oltre 210 milioni di euro, volto ad isolare il bacino idrico del Gran Sasso che garantisce acqua potabile a centinaia di migliaia di abruzzesi, azzerando il rischio di contaminazione rappresentato da possibili incidenti dentro il traforo dell’autostrada A24 e anche da esperimenti con sostanze pericolose nei Laboratori nazionali di fisica nucleare.

A fine maggio Caputi, il responsabile unico del procedimento e direttore generale Antonio Sorgi, in rappresentanza del commissario straordinario per l’adeguamento e la messa in sicurezza antisismica delle autostrade A24 e A25, Marco Corsini, rappresentanti del MIT, del Mase e del Mur, delle province di Teramo e L’Aquila, dei Comuni di Teramo, L’Aquila e Isola del Gran Sasso, del Parco nazionale del Gran Sasso e i dirigenti tecnici avevano deciso di posticipare i lavori, per attivare prima le operazioni necessarie a garantire la captazione e la distribuzione sicura dell’acqua anche attraverso il lago di Campotosto e pianificare la viabilità alternativa.

Come previsto dal nuovo Codice dei Contratti Pubblici, la Pubblica Amministrazione è chiamata a valutare più proposte tecniche alternative (i cosiddetti DocFap), tra le quali selezionare quella più idonea per la redazione del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica (Pfte).

Nel caso specifico del Gran Sasso – tema particolarmente complesso sotto il profilo tecnico, ambientale e infrastrutturale – il commissario Caputi ha scelto prima ancora della definizione dei DocFaf, di individuare lo scenario di intervento su cui basare le alternative progettuali.

Queste le tre ipotesi: “Impermeabilizzazione”, che prevede la messa in sicurezza delle acque captate dall’acquifero attraverso l’adeguamento dei sistemi esistenti di captazione e collettamento e l’impermeabilizzazione delle infrastrutture autostradali.

La seconda ipotesi quella della “Toc”, basato su un sistema di Trivellazione Orizzontale Controllata per realizzare nuove captazioni nell’ammasso carbonatico, mantenendo comunque l’impermeabilizzazione delle infrastrutture autostradali.

La terza proposta è della Rocksoil SpA della realizzazione della terza canna sopra le due esistenti.

Spiega Caputi: “abbiamo adottato un approccio molto prudente e soprattutto di natura scientifica, visto che dal dibattito e dalla riflessione erano emerse essenzialmente due linee di condotta. L’una relativa all’impermeabilizzazione dei luoghi e del sistema di captazione e l’altra relativa invece all’intercettazione della risorsa alle spalle delle attuali gallerie. Poi è nata anche un’altra ulteriore ipotesi rispetto alle due che avevamo ipotizzato, proposta da una società privata molto importante dal punto di vista della geologia che si chiama Rocksoil, che prevedeva la famosa terza canna sopra le gallerie”.

“Abbiamo pertanto indetto un avviso pubblico in cui abbiamo invitato tutti i portatori di interesse a partecipare per un duplice obiettivo. Un obiettivo è di capire se ci fossero cose che non avevamo valutato, perché la cosa peggiore per un lavoro pubblico è avere la valutazione che qualcosa non sia stata pensata e definita. Un altro aspetto è se ci fossero proposte alternative. Fatta questo avviso abbiamo visto che c’era una forte convergenza, soprattutto da parte degli operatori, dei portatori di interesse e anche delle amministrazioni locali, sull’ipotesi dell’impermeabilizzazione dei luoghi”.

Bisogna chiarire però che “l’impermeabilizzazione dei luoghi non significa spalmare una guaina intorno alle gallerie, è una operazione molto complessa, dobbiamo anche garantire che in futuro, tutti i sistemi di intercettazione delle acque siano ispezionabili, controllabili cosa che oggi non è”.

Infatti l0ìintervento prevede la coibentazione delle gallerie autostradali e realizzazione di un sistema dedicato al convogliamento esterno delle acque di piattaforma e di percolazione, l’adeguamento delle reti di captazione delle acque potabili e loro adduzione all’esterno, con un sistema di monitoraggio continuo. Infine la realizzazione di impianti ispezionabili e manutenibili, per consentire una gestione autonoma e sicura da parte dei gestori del servizio idrico integrato, una volta conclusa la fase commissariale.

Per quanto riguarda le tempistiche: “Entro ottobre, avremo il DocPaf, e apriremo su di esso in seguito il dibattito pubblico e quindi inizierà la progettazione da parte di Italferr , ovvero la redazione del Pfte, in funzione anche degli esiti del dibattito. Il Pfte sarà pronto entro la fine dell’anno. Servirà una valutazione del Consiglio Superiore dei lavori pubblici, e poi finalmente la gara, dunque il cantiere lo vedremo non prima del 2027.

Dall’analisi multicriteria condotta da Italferr, inizialmente con pesi uguali tra le tre categorie, è emerso come Scenario 1 (Impermeabilizzazione) fosse il più efficace, con un punteggio del 59,84%. Successivamente, su richiesta del Commissario, è stata effettuata una seconda calcolazione attribuendo maggiore peso (40%) alla sostenibilità ambientale: anche in questo caso lo Scenario 1 si è confermato il migliore, salendo al 66,07% contro il 52,87% dello Scenario 2.