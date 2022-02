ACQUA GRAN SASSO, GISONNI: “SIAMO IN FASE DI PROGETTAZIONE”

L’AQUILA – “Siamo in una fase di progettazione di interventi seguita ad una fase preliminare di studio del sistema che era ignota e che ha riservato anche elementi ignoti”.

Così il commissario governativo per la messa in sicurezza del sistema Gran Sasso, Corrado Gisonni, a margine della visita ai Laboratori nazionali del Gran Sasso, ad Assergi (L’Aquila), del premier, Mario Draghi.

Sulla messa in sicurezza dell’acquifero del Gran Sasso, sul quale sono in corso processi ed inchieste per inquinamento che vede coinvolti Ruzzo Spa, società pubblica del ciclo idrico integrato ternana, Strada dei parchi spa, concessionaria delle autostrade A24 e A25, ed i Laboratori nazionali del Gran Sasso, sono stato stanziati 120 milioni di euro.

“Dobbiamo procedere con una prestazione integrata a 4 mani — ha proseguito – per la quale dobbiamo attendere la nomina del nuovo commissario dopo le dimissioni dell’ingegnere Gentile. Dobbiamo arrivare a regole certe per far coesistere tutti i ‘condomini'”, ha concluso Gisonni.