ACQUA LANCIANO: E’ ANCORA EMERGENZA IGIENICO-SANITARIA, SOSPESE ATTIVITA’ DIDATTICHE A MARCIANESE

LANCIANO – È ancora emergenza igienico-sanitaria a Lanciano (Chieti) dove nei giorni scorsi il sindaco, Filippo Paolini, ha firmato un’ordinanza per il divieto di utilizzo dell’acqua potabile per usi domestici, in via cautelativa, per presenza di odore sgradevole: per questo, si legge in una nuova ordinanza di oggi, è stata stabilita la sospensione delle attività didattiche per domani, 4 dicembre, e giovedì 5 dicembre, nella scuola primaria e nella scuola dell’infanzia, in località Marcianese.

Una decisione, si legge nel provvedimento, disposta “al fine di tutelare la popolazione scolastica, non essendo possibile assicurare gli adeguati livelli di idoneità igienico sanitari per il funzionamento dei plessi scolastici, per le ragioni derivanti dall’emergenza idrica in atto e relativa all’acqua potabile di odore sgradevole in contrada Follani”.

La situazione, viene spiegato, “richiede una indagine accurata per la valutazione di eventuali contaminazioni”, quindi, “per il permanere della mancanza della fornitura idrica nei plessi delle scuole dell’infanzia e primaria in località Marcianese, per le ragioni derivanti dall’emergenza in atto e relativa al divieto di uso dell’acqua potabile, non è possibile assicurare le idonee condizioni igienico sanitarie necessarie per il funzionamento a regime delle attività scolastiche, nonostante tutte le misure organizzative attuate in via temporanea per fronteggiare l’eccezionale situazione verificatasi”.