ACQUA NON POTABILE A PETTORANO SUL GIZIO: ORDINANZA DEL SINDACO

SULMONA – Acqua non potabile a Pettorano sul Gizio (L’Aquila) e il sindaco “chiude tutti i rubinetti”.

L’ordinanza di divieto di bere l’acqua è stata emanata questa mattina dal sindaco Antonio Carrara, dopo l’esito delle analisi eseguite dall’azienda regionale Arta sulle acque di due fontane pubbliche del centro storico del paese e precisamente in piazza Umberto I e in via Raffaele Vitto Massei.

Secondo l’Arta, i valori di batteri coliformi ed escherichia coli, rilevati nell’acqua che sgorga dalle due fontane, risultano non conformi a quelli di riferimento previsti dalla normativa, pertanto, dopo aver firmato l’ordinanza, il sindaco ha provveduto a contattare la società di gestione delle acque per gli interventi del caso.

L’acqua non potrà essere usata per bere, ma potrà essere utilizzata per gli altri usi, compreso la preparazione degli alimenti, previa bollitura.

L’ordinanza rimarrà in vigore fino al al rientro dei valori entro i limiti previsti dalla normativa vigente e alla ripetizione delle analisi da parte della Asl Avezzano Sulmona L’Aquila Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione.