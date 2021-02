ACQUA, RUZZO RETI: COME PREVENIRE GUASTI AGLI IMPIANTI CAUSA GELO

TERAMO – Viste le condizioni meteorologiche avverse la Ruzzo Reti ricorda ai cittadini che il gelo persistente può provocare danni ai contatori e alle tubature degli impianti che si trovano in casa.

Per evitare disagi, sprechi d’acqua (che andrebbero poi a gravare sulla bolletta) ed eventuali riparazioni di danni al contatore, è importante che, così come raccomandato più volte dalla Ruzzo Reti per la stagione invernale, il cittadino continui ad adottare misure di prevenzione.

La Ruzzo Reti riepiloga alcune raccomandazioni:

– coibentare i contatori e le tubazioni con materiali isolanti come lana di vetro o gomma piuma,

– evitare di avvicinare fonti di calore al contatore congelato né alle sue derivazioni,

– tenere sotto controllo i contatori nelle abitazioni in cui non si risiede abitualmente, chiudendo il rubinetto a monte del contatore.

Per segnalare guasti o rotture si può contattare in qualsiasi momento il numero verde 800.064.644, sempre attivo. Il numero verde può essere contattato (e anzi, deve essere contattato) anche per eventuali anomalie riscontrare in abitazioni disabitate i cui contatori potrebbero perdere acqua e causare disagio sulla fornitura idrica della zona circostante o per segnalare rotture alle tubazioni che versano acqua in strada: l’acqua, naturalmente, diventerà ghiaccio.

