ACQUA: RUZZO RETI INCONTRA GLI STUDENTI, “UNA GIORNATA DI SCAMBIO, CONOSCENZA E SOSTENIBILITA'”

TERAMO – Un utilizzo sostenibile dell’acqua, gli effetti del cambiamento climatico e le strategie messe in campo a tutela di una risorsa indispensabile.

Questi i temi al centro dell’incontro con gli studenti ungheresi e italiani dell’IIS Crocetti-Cerulli di Giulianova, che si è tenuto questa mattina a Teramo nella sede di Ruzzo Reti, società che gestisce il servizio idrico integrato nel Teramano.

L’evento, promosso nell’ambito del progetto Erasmus+ “Together we go further – Water”, sono intervenuti, tra gli altri, il direttore generale Pierangelo Stirpe e il dottor Domenico Cimini (CNR).

La giornata è iniziata nella sede della Ruzzo Reti a Teramo, con un focus dedicato all’utilizzo sostenibile dell’acqua e gli studenti hanno poi visitato l’impianto di potabilizzazione di Montorio al Vomano. Accompagnati dai responsabili tecnici di Ruzzo Reti, i ragazzi hanno esplorato da vicino i processi del potabilizzatore. Un focus è stato dedicato anche alle molteplici attività svolte dal laboratorio di analisi.

“Giornate di confronto come queste sono fondamentali per sensibilizzare le nuove generazioni: sono loro ad avere davvero il potere di fare la differenza, per l’acqua e per il Pianeta”, si legge in una nota di Ruzzo Reti.