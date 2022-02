ACQUA: VALORI NON A NORMA E IN COMUNI ABRUZZO E MOLISE STOP CONSUMO PER SCOPI ALIMENTARI

VASTO – Divieto di utilizzo dell’acqua potabile per scopi alimentari a Vasto Marina e San Salvo Marina e nella zona industriale di San Salvo, in provincia di Chieti, e a Montenero di Bisaccia, in provincia di Campobasso.

Le ordinanze sono state firmate, oggi, dai sindaci dei rispettivi comuni, Francesco Menna, per Vasto; Tiziana Magnacca, San Salvo e Simona Contucci, Montenero.

“I provvedimenti – fanno presente i primi cittadini – si sono resi necessari a seguito della comunicazione da parte del Sian (Servizio igiene degli alimenti e della nutrizione) della Asl 2 dei risultati delle analisi effettuate su un campione di acqua destinata al consumo umano prelevato dall’impianto di trattamento dell’Arap Servizi, in Viale Germania a San Salvo”.

“Ci è stata inviata una lettera – spiega, all’Adnkronos, Francesco Menna, sindaco di Vasto – in cui ci viene comunicato che, seppur di poco, alcuni valori non sono nella norma. E, a scopo precauzionale, abbiamo disposto lo stop dell’uso dell’acqua per ragioni alimentari. Domani dovrebbero esserci ulteriori verifiche e vedremo il da farsi”.