ACQUISTATI DA FUTURAQUILA UOVA PASQUALI PER SOSTENERE IL REPARTO DI NEONATOLOGIA DEL SAN SALVATORE

L’AQUILA – Per la Comunità Socio-educativa Futuraquila è stata una Pasqua dedicata alla solidarietà e al sostegno della salute dei bambini più vulnerabili.

In questo spirito di generosità, Futuraquila e i suoi ragazzi hanno deciso di acquistare le uova di Pasqua solidali dell’Associazione L’Aquila per la vita ONLUS, al latte e fondente, per fornire sostegno concreto e fondamentale alla salute dei bambini che necessitano di cure intensive presso il reparto di neonatologia intensiva dell’Ospedale San Salvatore”.