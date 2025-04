ACQUISTO VEICOLI ELETTRICI: IL COMUNE L’AQUILA RIAPRE I TERMINI PER GLI INCENTIVI

L’AQUILA – Il Comune dell’Aquila ha disposto la riapertura dei termini per la presentazione delle domande relative agli incentivi per l’acquisto di veicoli elettrici, nell’ambito delle politiche per la mobilità sostenibile e il miglioramento della qualità dell’aria.

L’iniziativa, promossa dall’Assessorato alla Mobilità, si rivolge a cittadini, imprese e liberi professionisti con residenza o sede legale nel territorio comunale. Il contributo, a fondo perduto, copre il 30% del costo totale del veicolo, fino a un massimo di 8.000 euro per imprese e professionisti e 4.000 euro per i cittadini. Il bando è riservato esclusivamente all’acquisto di veicoli a trazione completamente elettrica. Al momento, il plafond residuo disponibile ammonta a 67.926,43 euro: in base alla categoria dei richiedenti, potranno beneficiare del contributo tra 8 e 20 soggetti. La riapertura dei termini consente anche di riattivare la lista d’attesa, che permetterà di scorrere la graduatoria in caso di eventuali rinunce, così da garantire l’utilizzo pieno e ottimale delle risorse.

“Con questa misura – dichiarano congiuntamente il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, e l’assessore alla Mobilità, Paola Giuliani – sosteniamo chi sceglie una mobilità più sostenibile e innovativa. È un’opportunità concreta per cittadini e imprese che vogliono contribuire a una città più pulita e vivibile. Allo stesso tempo, grazie alla riattivazione della lista d’attesa, ci assicuriamo che ogni euro venga destinato in modo trasparente e responsabile, senza dispersioni di risorse”.

Le domande possono essere presentate fino al 31 dicembre 2025, esclusivamente tramite PEC o raccomandata A/R, allegando: il modulo di richiesta compilato; un preventivo di spesa; la scheda tecnica del veicolo, attestante la trazione esclusivamente elettrica. Il modulo è disponibile sul sito del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile, al seguente link: https://www.pumslaquila.it/mobilita/mobilita-elettrica/ Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il Settore Trasporto Pubblico Locale al numero 0862.645470 o scrivere all’indirizzo email andrea.ferrante@comune.laquila.it.