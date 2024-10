ACTIVE ABRUZZO: AL VIA ALL’AQUILA LA QUINTA EDIZIONE DELL’EVENTO CNA TURISMO

L’AQUILA – Prende il via dopodomani all’Aquila, città designata come Capitale italiana della cultura 2026, la quinta edizione di “Active Abruzzo”, l’evento organizzato da CNA Turismo in Abruzzo per valorizzare la vacanza attiva e il turismo esperienziale.

La manifestazione si propone quest’anno in una formula rinnovata rispetto al passato, con otto diversi appuntamenti (tutti gratuiti) che si terranno in altrettante località del territorio regionale in quattro diversi week-end, proponendo alternativamente momenti formativi ed esperienze sul campo. Oltre che testimonial d’eccezione scelti nell’ambito delle professioni e del mestieri legati a vario titolo al mondo del turismo, arricchendo la galassia della vacanza attiva.

È dedicato così al ruolo da protagonista dell’offerta alberghiera della città dell’Aquila e del suo comprensorio nel 2026, l’incontro che si terrà sabato 26 ottobre, alle 9.30, nella sala convegni San Basilio, nell’omonima piazza. Nell’occasione, discuterà attorno al tema un qualificato lotto di esperti, diversi dei quali di fama internazionale, in grado ciascuno di portare un proprio contributo originale.

Dopo gli interventi introduttivi dei presidenti provinciale e regionale di CNA Turismo, Roberto Laglia e Francesca Mastromauro, sarà infatti la volta dell’assessore al Turismo del Comune dell’Aquila, Ersilia Lancia; di Luca Caputo (destination manager); di Maurizio D’Atri (online reputation architect); di Gianluca Bucci (coach aziendale); di Daniel Franchi (albergatore e docente di turismo sostenibile).

Mentre, le conclusioni, nel meeting moderato dalla giornalista e scrittrice Monica Pelliccione, saranno affidate al presidente nazionale di CNA Turismo Marco Misischia. Dunque, un ricco caleidoscopio di voci e professionalità in grado di proporre idee e dare al progetto di Capitale della cultura un apporto importante anche dal mondo delle imprese: chiamate a loro volta, insieme alle istituzioni pubbliche, a dare sostanza alla missione di Capitale della cultura.

L’edizione 2024 di Active Abruzzo è organizzata grazie al contributo della Camera di Commercio di Chieti Pescara, della Camera di Commercio del Gran Sasso d’Italia, della BCC Credito Cooperativo Federazione Abruzzo, dei GAL Costa dei Trabocchi e Maiella Verde.

Con il patrocinio della Regione Abruzzo, dei Parchi Nazionali della Maiella e del Gran Sasso-Monti della Laga e del Progetto Interreg Euro-Med Libeccio.