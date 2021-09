AD ATRI PRIMA NUOVO APPUNTAMENTO RASSEGNA LETTERARIA “INCONTRI D’AUTORE”

ATRI – Clima, il Papa ai grandi del mondo come Greta Thunberg: “Non c’è più tempo, ora decisioni concrete, non siamo i signori dell’universo”. Un allarme da codice rosso che Papa Francesco lancia all’umanità intera e ai governanti del mondo sul grave rischio che sta correndo l’intero pianeta. Cambiamenti climatici, surriscaldamento della terra e mutamenti irreversibili che pregiudicano il nostro futuro.

Temi di grande attualità al centro del prossimo appuntamento ad Atri con la rassegna letteraria “Incontri d’Autore”, ideata dal giornalista Marino Spada, con il patrocinio del Comune di Atri, l’Ordine dei Giornalisti Abruzzo e il Rotary Club Teramo Est, in programma venerdì 1° ottobre 2021, nel Teatro Comunale dove, alle 18,30 il giornalista del Corriere della Sera, Sandro Orlano presenterà il libro “Groenlandia-Viaggio intorno all’isola che scompare” edito da Laterza. Una pubblicazione che si è guadagnata l’attenzione della stampa internazionale grazie allo studio e ai numerosi viaggi svolti dall’autore in barca a vela in Groenlandia nel fiordo più grande del mondo, scoprendo storie di chi vive e studia al “centro del ghiaccio” laddove iniziano i mutamenti che investono la vita dell’umanità.

