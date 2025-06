AD AVEZZANO PARTE IL PROGETTO BUS DRIVER: “FORMAZIONE A TUTTO TONDO PER PERSONALE TUA”

AVEZZANO – Una formazione orientata alla conoscenza, alla prevenzione e alla gestione degli eventi critici ed emergenziali nel trasporto pubblico locale. Con una serie di spunti formativi dal punto di vista giuridico amministrativo, psicologico, di gestione dello stress e sulla comunicazione efficace.

È questa l’architettura formativa del progetto “Bus Driver”, rivolto agli operatori di esercizio della Tua, la società del trasporto unico regionale, e avviato dalla sede di Avezzano.

“Un progetto perfettamente in linea con le azioni intraprese dalla Tua in materia di sicurezza delle proprie maestranze che, quotidianamente, operano su tutto il territorio regionale”, si legge in una nota.

A presentare il progetto è stato il presidente della Tua Gabriele De Angelis: “Il progetto ‘Bus Driver’ – ha spiegato – va nell’ottica di quella focalizzazione che noi, da tempo, stiamo riservando alla questione della sicurezza. Un tema – ha aggiunto il presidente della Tua – sotto la lente di ingrandimento in questo momento proprio per i fatti che accadono con sempre maggior frequenza. Questo corso ha l’obiettivo di formare il nostro personale, sensibilizzarlo al fine di rendere migliore la gestione di situazioni di particolare criticità. Inoltre – ha continuato Gabriele De Angelis – c’è anche l’aspetto legato alla tutela legale del nostro personale e, quindi, i riflessi che si possono avere comportandosi in una determinata maniera di fronte a situazioni di criticità”.

Il corso formativo, strutturato in quattro moduli, è erogato dall’associazione di promozione sociale “Percorsi Solidali”, presieduta da Sandro Valletta, docente in diritto delle migrazioni, con la collaborazione dei professionisti Massimo De Santis, Luca Casciere e Marco Maria Conte.

Il presidente Gabriele De Angelis, che nella mattinata di oggi ha incontrato assieme al direttore generale Maxmilian Di Pasquale il Prefetto dell’Aquila Giancarlo Di Vincenzo e i vertici provinciali delle forze dell’ordine per stabilire una sempre maggiore sinergia finalizzata alla sicurezza degli autisti e dei passeggeri sul territorio, ha ricordato gli investimenti introdotti della Tua in questo contesto: “Oltre ad aspetti di natura formativa, stiamo implementando i sistemi interni per migliorare tecnologicamente i nostri mezzi”.

“Abbiamo – ha concluso De Angelis – già proceduto ad acquistare un primo slot di bodycam e stiamo attivando nuovamente la vigilanza a bordo dei messi”.