AD ORTONA DIVERSI CASI DI LEGIONELLA, ATTIVATO PROTOCOLLO SANITARIO

ORTONA – “Ad alcuni nostri concittadini, nelle ultime settimane, è stata diagnosticata la Legionella”.

A comunicarlo è l’Amministrazione comunale di Ortona.

“Purtroppo una signora di 61 – viene spiegato – , già affetta da gravi patologie pregresse, è deceduta ieri”.

Il sindaco Leo Castiglione si è immediatamente attivato chiamando la Asl e interloquendo con i responsabili del protocollo sanitario.

La Asl ha avviato tutte le procedure e nei prossimi giorni effettuerà, attraverso uno specifico ufficio dell’Arta, una serie di analisi su campioni prelevati nelle residenze delle persone a cui è stata diagnosticata la Legionella.

“Al momento è prematura qualsiasi azione e preghiamo i cittadini di non creare inutile allarmismo – si legge ancora nella nota – Ricordiamo che la Legionella si sviluppa attraverso l’inalazione aerea di acqua, attraverso il vapore acqueo, o liquidi che ospitano il bacillo legionella e non è contagiosa, non si trasmette quindi tra persone. Comunque il sindaco Castiglione è in continuo contatto con la Asl e informerà la città dei prossimi sviluppi”.

Download in PDF©