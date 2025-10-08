ADDENDUM SUPERBONUS 110%: TAVOLO DI LAVORO ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DELL’AQUILA

L’AQUILA – Si è svolto presso la sede istituzionale dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia dell’Aquila, il tavolo di lavoro convocato dalla Coordinatrice della Commissione Ricostruzione e Consigliere Segretario dell’Ordine, Maria Teresa Todisco, dedicato alle “Criticità emerse in relazione all’Addendum Superbonus 110% di cui al D.L. n. 34/2020, art. 119. Applicazione nei crateri sismici 2009 e 2016-2017”.

All’incontro ha preso parte il Senatore Guido Quintino Liris, in qualità di Capogruppo in Commissione Bilancio di Fratelli d’Italia, che ha illustrato le difficoltà operative riscontrate nei territori colpiti dai sismi e condiviso possibili proposte da sottoporre al Governo per l’adozione di un provvedimento correttivo in via d’urgenza.

Hanno partecipato al dibattito numerosi professionisti: non solo ingegneri, ma anche componenti dell’Ordine degli Architetti, del Collegio dei Geometri e rappresentanti delle imprese impegnate nei lavori di ricostruzione, insieme a esponenti istituzionali del territorio. L’ampia partecipazione ha favorito un confronto tecnico e costruttivo sulle criticità applicative dell’Addendum e sulle possibili soluzioni che il Senatore Liris si è impegnato di proporre in sede decisionale coinvolgendo anche gli Uffici Speciali, attesi anche i tempi ristretti della prossima scadenza del 31.12.2025.

L’incontro ha riscosso grande interesse e partecipazione, confermando l’importanza di promuovere successivi momenti di confronto tra professionisti, imprese e istituzioni per contribuire, attraverso un dialogo concreto e condiviso, al buon esito dei processi di ricostruzione post-sisma.