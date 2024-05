ADDETTI AVVISATI IN RITARDO DEL FERMO TURNI ALLA MARELLI DI SULMONA: L’AZIENDA, “NON COLPA NOSTRA”

SULMONA – In relazione alla notizia sullo stabilimento di Marelli a Sulmona (L’Aquila) circa la ritardata comunicazione agli operai dello stop dei turni, arriva una nota aziendale.

“L’azienda ribadisce”, si legge in una nota, “che il fermo di tre turni verificatosi ieri nello stabilimento di Sulmona è stata una conseguenza indotta da problemi completamente esterni all’azienda, localizzati in altri punti della catena di produzione/fornitura. L’azienda stessa è stata avvertita dall’esterno di tali problemi solo dopo le 21 di sera, facendo il possibile per avvertire subito i lavoratori dello stabilimento. La produzione ora è ripresa regolarmente.”