ADDIO A CLAUDIO BUZZELLI: CARUSO, “PILASTRO DELLA NOSTRA COMUNITA’, OGGI GIORNATA DI DOLORE”

CASTEL DI SANGRO – “Oggi è una giornata di dolore per l’intera comunità di Castel di Sangro. Ho appreso, con profonda commozione, della scomparsa dell’amico Claudio, per tutti noi ‘Gasperino’, figura storica della politica locale e vero pilastro della nostra comunità”.

Così, in una nota, il sindaco di Castel di Sangro e presidente della Provincia dell’Aquila, Angelo Caruso, nel ricordare Claudio Buzzelli, che per anni ha ricoperto il ruolo di consigliere comunale e assessore alla Sanità, venuto a mancare all’età di 77 anni.

“Claudio – aggiunge – si è sempre distinto per la sua grande attenzione ai bisogni della nostra gente, a cui è riuscito a dare risposte concrete grazie al suo encomiabile impegno, al suo spirito di abnegazione e alla sua passione sconfinata. La coerenza e la serietà che lo hanno contraddistinto negli anni sono un esempio per le future generazioni”.

“Il suo ricordo rimarrà indelebile nel cuore di tutti i cittadini di Castel di Sangro, che hanno avuto la fortuna di conoscerlo e apprezzarlo non solo per il suo contributo politico, ma anche per il suo forte attaccamento ai valori dell’unità e dell’umanità. A nome di tutta la comunità, porgo le più sentite condoglianze alla famiglia Buzzelli”, conclude Caruso.