ADDIO A CLAUDIO ROMOLO NARCISI, PARROCO DI GUARDIA VOMANO: VENERDI’ I FUNERALI

TERAMO – Nel primissimo pomeriggio di oggi è morto nell’hospice dell’ospedale di Teramo padre Claudio Romolo Narcisi.

Nato a Guardia Vomano di Notaresco (Teramo) il 2 maggio del 1946, entrò da ragazzino nel collegio serafico di Penne (Pescara) dei frati minori francescani. Proseguì gli studi liceali nel convento di San Giuliano a L’Aquila e quelli teologici nello studentato di Lanciano.

Novizio a Orsogna (Chieti) emise la professione solenne tra i francescani di Capestrano (L’Aquila) il 16 luglio 1969 e fu ordinato presbitero l’anno successivo, il 27 giugno, a Lanciano, dal vescovo mons. Perantoni, già ministro generale dei frati minori.

Per più di trent’anni ha vissuto nel convento della Madonna delle Grazie (tranne alcune brevi parentesi a Mosciano sant’Angelo, Lanciano e L’Aquila), sia come superiore della comunità che come rettore della chiesa, dove si è distinto per lo zelo verso il Santuario, per le molteplici attività organizzate a livello pastorale, culturale (con varie pubblicazioni) e sportivo, ma anche per l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole, formando generazioni di giovani teramani.

Da quindici anni era parroco nella natìa Guardia Vomano, dove è stato vicino alla mamma accompagnandola alla morte e dove ha combattuto fino alla fine con una tremenda malattia.

È stata una vera risorsa spirituale e intellettuale, un punto di riferimento per tutti, per i giovani e meno giovani, che hanno trovato in Padre Claudio un amico sincero e una guida sempre disponibile.

La camera ardente è stata allestita nella “Casa Funeraria Di Furia” (località bivio di Fontanelle, Notaresco).

Il funerale, presieduto dal vescovo Lorenzo Leuzzi, sarà celebrato venerdì 5 maggio, alle ore 11:30, nella chiesa parrocchiale “San Rocco” di Guardia Vomano.