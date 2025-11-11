ADDIO A FAUSTO FRACASSI, EX DIRETTORE ASM E SINDACO DI OCRE. BIONDI, “PERDIAMO PERSONA DI VALORE”

L’AQUILA – Lutto nell’Aquilano per la scomparsa di Fausto Fracassi, morto a 79 anni.

Professionista e amministratore molto stimato nel territorio, è stato direttore dell’Asm, l’azienda municipalizzata per i servizi ambientali del capoluogo, sindaco di Ocre ed assessore comunale dell’Aquila.

Il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, in una nota, esprime profondo cordoglio, “a nome dell’Amministrazione comunale e a titolo personale”.

“Con la scomparsa di Fausto Fracassi – dichiara il sindaco – perdiamo un amministratore di grande valore, capace e concreto, che ha dedicato con passione e autentico senso delle istituzioni molti anni della propria vita al servizio delle comunità. Personalmente perdo una persona da cui ho imparato, che mi ha guidato, con cui ho condiviso confronti sinceri e costruttivi. Ma, soprattutto, perdo un amico”.

“Alla moglie Fiorenza, alle figlie Chiara e Silvia, ai familiari tutti giungano le più sentite condoglianze”.