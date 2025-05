ADDIO A GIOVANNI SILVI, IL CORDOGLIO DAL PARCO SIRENTE VELINO: “CI SENTIAMO TUTTI PIU’ SOLI”

L’AQUILA – È morto a 70 anni Giovanni Silvi, per gli amici Gianni, prezioso ex collaboratore del Parco regionale Sirente Velino, soprattutto per la gestione dell’area faunistica del camoscio a Rovere.

I funerali si terranno domani, sabato 3 maggio, alle 15, nella chiesa Madonne delle Grazie in Rovere, a Rocca di Mezzo (L’Aquila).

“È difficile trovare le parole quando ci lascia una persona cara, ancor più difficile quando si deve salutare per sempre un professionista che ha condiviso con noi momenti lavorativi”, Il messaggio di cordoglio del presidente del Parco, Francesco D’Amore, a nome di tutto il personale dell’Ente.

“La grande famiglia del Parco Sirente Velino con Giovanni Silvi ha vissuto momenti belli e, soprattutto, costruttivi. Gianni era l’amico dei camosci ed oggi, senza di lui, ci sentiamo tutti più soli ed increduli per la sua dipartita. Tuttavia, nel dolore, c’è un pensiero che ci accomuna: il grande affetto che gli abbiamo voluto e che continuerà a legarci al suo ricordo. Un affetto che lui ha sempre ricambiato, in tutti i giorni trascorsi a lavorare per il bene del nostro Parco”.

“Nel periodo della sua collaborazione è riuscito a creare uno spirito di condivisione, di sinergia, lavorando con grande dedizione, mostrando l’area faunistica ai visitatori, ai tanti studenti che quotidianamente frequentano il posto, impegnandosi per diffondere concetti di educazione ambientale a grandi e piccoli. Anche dopo la fine della sua collaborazione – continua D’Amore – è sempre tornato a trovarci. Ecco perché oggi siamo tutti profondamente tristi. Gianni era una persona appassionata, disinteressata. Era una persona competente che non faceva mai mancare il suo aiuto. Amava il Parco e i suoi camosci, aveva a cuore la tutela dell’ambiente e la valorizzazione del territorio”.

“Grazie Gianni per quanto fatto, per l’uomo giusto che sei stato e per tutto ciò che di buono hai seminato nel nostro caro Parco Sirente Velino. Ai familiari giunga la nostra vicinanza in questo momento di grande dolore”, conclude il presidente Francesco D’Amore.