ADDIO A GIUSEPPE SABATINO, CON LA TRATTORIA DEI PAESANI HA PORTATO LA CUCINA ABRUZZESE IN GIAPPONE

L’AQUILA – In Abruzzo e Molise era noto per aver esportato la cucina abruzzese in Giappone, a Tokyo in particolare aveva fatto conoscere la ventricina dell’alto Vastese: è morto a causa di una malattia Giuseppe Sabatino, fondatore e titolare, insieme allo chef Davide Fabiano, della pluripremiata ‘Trattoria dai Paesani’ a Tokyo, tempio della gastronomia montana e abruzzese in Giappone.

Sabatino, che aveva 66 anni, era partito molti anni fa da Castelguidone (Chieti) arrivando a conquistare una lunga lista di premi e riconoscimenti internazionali.

Nel 2019 il presidente della Repubblica Sergio Mattarella lo aveva nominato Cavaliere della Repubblica. Nel suo ristorante negli anni i clienti hanno potuto degustare tutte le pietanze tipiche dell’alto Vastese, tutte cucinate sul posto, come pallotte cacio e uova e spiedini o ‘rustell’.

Qui riproponiamo un’intervista rilasciata ad AbruzzoWeb nel 2018: LA TRATTORIA DEI PAESANI A TOKYO: UNICA ABRUZZESE IN ASIA, VENTRICINA IN MENU’

Alla famiglia le condoglianze della Redazione di AbruzzoWeb.

[mqf-dynamic-pdf]