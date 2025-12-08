L’AQUILA – Lutto per la scomparsa di uno dei pionieri del vino aquilano e abruzzese, Luigi Cataldi Madonna, professore dell’Università degli studi dell’Aquila, imprenditore vinicolo titolare dell’omonima cantina, morto a 69 anni dopo aver affrontato una malattia.

“Luigi Cataldi Madonna è stato uno dei pionieri assoluti della viticoltura abruzzese, capace di vedere nel territorio un potenziale ancora nascosto e di trasformarlo in eccellenza”, scrive il Consrozio Tutela Vini d’Abruzzo.

“A lui si deve, più di chiunque altro, la riscoperta e la valorizzazione del Pecorino e del Cerasuolo d’Abruzzo, vitigni oggi simbolo della regione nel mondo. Del Professore, così veniva chiamato, ci mancherà tutto… ma soprattutto la sua vasta conoscenza, che andava ben oltre il vino, e che faceva nascere spesso dialoghi interessantissimi sugli argomenti più disparati. Ci uniamo al cordoglio della famiglia e di tutti coloro che lo hanno conosciuto, stimato e amato. Grazie Luigi, per ciò che hai fatto e per ciò che continuerai a rappresentare”.

Scrive il vicepresidente della Giunta regionale, con delega all’Agricoltura, Emanuele Imprudente: “Oggi l’Abruzzo perde una figura di riferimento assoluto nel mondo del vino e dell’agricoltura. L’amico Luigi lascia un vuoto profondo non solo nella sua famiglia e nella comunità di Ofena, ma in tutta la nostra Regione, che grazie alla sua visione ha saputo raccontarsi e crescere nel panorama enologico nazionale e internazionale. Professore, viticoltore, intellettuale, innovatore, Luigi è stato tutto questo e molto di più. Con il suo lavoro ha saputo interpretare la terra d’Abruzzo con rigore, passione e spirito critico, valorizzando un territorio straordinario. Ha contribuito in maniera decisiva al rilancio del Cerasuolo d’Abruzzo e alla scoperta del Pecorino, vitigno che oggi rappresenta una delle grandi eccellenze della nostra Regione. Il suo lavoro ha mostrato come l’agricoltura possa diventare motore di crescita, tutela del territorio e cultura. La mia più sincera vicinanza alla figlia Giulia e a tutta la famiglia Cataldi Madonna. Buon viaggio, Professore. L’Abruzzo ed io ti saremo sempre grati”.

“Con profonda tristezza” il Comune di Ortona annuncia la morte di Luigi Cataldi Madonna, “‘Filosofo vignaiolo’ e innovatore, ha portato l’azienda fondata nel 1920 dall’omonimo nonno, a livelli di eccellenza fino a diventare uno dei produttori più importanti d’Abruzzo. Amante della vita e della terra è riuscito a combinare tradizione e innovazione prediligendo vitigni autoctoni per produrre vini che raccontano letteralmente il territorio. Il suo impegno, la sua voce, la sua risata e la sua esuberanza resteranno per sempre nella nostra memoria collettiva. Alla figlia Giulia va l’abbraccio dell’Amministrazione e della cittadinanza tutta”.

Scrive il presidente dell’Anci Abruzzo e sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi: “A nome della municipalità e mio personale, esprimo sentimenti di profondo cordoglio per la prematura scomparsa di Luigi Cataldi Madonna. A lungo docente del nostro Ateneo, con l’azienda fondata dal nonno che ha portato avanti per vent’anni prima di passare il testimone alla figlia Giulia, ha scritto una pagina importante per la viticoltura abruzzese. Il suo ricordo sarà indelebile per generazioni di studenti, per l’intero mondo produttivo che ha visto in lui un punto di riferimento e per tutti gli abruzzesi che hanno apprezzato e apprezzano i suoi vini, che è stato capace di far conoscere ben oltre i confini regionali. Ai suoi cari giungano le nostre condoglianze”.