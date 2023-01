ADDIO A MARZOLO: ECLETTICO ARTISTA AQUILANO CHE SI ERA AFFERMATO NEGLI STATI UNITI. AVEVA 70 ANNI

L’AQUILA- La città piange l’artista Federico Marzolo morto a 70 anni. Era anche un esperto velista e, infatti, era soprannominato “il Pescatore” per la sua passione per il mare.

Per anni aveva vissuto a New York dove si era realizzato artisticamente e aveva avuto delle importanti esperienze anche in Canada. La sua riconosciuta arte, grazie al suo eclettismo, lo aveva reso famoso, e tra le tecniche migliori da lui applicate c’èra quella della pittura a vetro.

In passato aveva esposto le sue opere in importanti gallerie nordamericane come pure in Italia e il frutto del suo lavoro gli ha consentito di ottenere importanti riconoscimenti.

La morte di Marzolo ha destato commozione all’Aquila, e non solo negli ambienti culturali, anche perchè nonostante la sua permanenza all’estero non aveva mai reciso i contatti con la terra di origine.