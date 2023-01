ADDIO A MODESTINA FERRAUTO, MAMMA DEL SINDACO DI NAVELLI PAOLO FEDERICO. DOMANI I FUNERALI

NAVELLI – Lutto a Navelli (L’Aquila) per la scomparsa di Modestina Ferrauto, mamma del sindaco Paolo Federico, venuta a mancare a 82 anni.

I funerali si terranno domani, alle 15, alla chiesa Madonna del Rosario a Navelli.

“A nome della Municipalità aquilana e mio personale, mi stringo al dolore del sindaco di Navelli, Paolo Federico, per la perdita dell’amata madre. Sono profondamente vicino all’amico Paolo e ai familiari tutti in un momento così difficile ed esprimo sincere condoglianze per una perdita che lascia un vuoto incolmabile e che dovrà essere affrontato con i sorrisi, gli insegnamenti e i ricordi che la signora Modestina lascia in quanti hanno avuto la fortuna di incrociare il suo cammino durante la sua esistenza”, il cordoglio del sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi.

“Esprimo profondo cordoglio a Paolo Federico, a cui mi lega un’antica e sincera amicizia, per la scomparsa dell’adorata madre”, scrive il senatore di Fratelli d’Italia Guido Liris. “Sono profondamente vicino a Paolo e a tutta la sua famiglia in un momento tanto triste come quello della perdita di una madre, che lascia sempre un vuoto incolmabile”.

Alla famiglia le condoglianze della Redazione di AbruzzoWeb.