ADDIO A PADRE VITTORIO PAPOLA, DOMANI I FUNERALI

TERAMO – Si è spento a 99 anni padre Vittorio Papola.

Nato il 26 giugno 1923, originario della frazione aquilana di Tempera, è morto ieri mattina, 20 maggio, all’ospedale di Sant’Omero (Teramo).

Da L’eco di San Gabriele: “Appena quattordicenne entra tra i passionisti fra cui professa i voti il 15 settembre 1942. Ordinato presbitero il 28 aprile 1948 nel Santuario di San Gabriele dell’Addolorata, ha speso la sua lunga vita servendo nella vigna del Signore. Da San Gabriele ha attinto una fortissima devozione alla Vergine Maria. E proprio alla Madre celeste si rivolgeva in cerca di aiuto e protezione durante i lunghi anni in cui ha svolto il ministero di esorcista per la Diocesi di Teramo”.

“Grande passionista e esorcista. Caro padre Vittorio per me sei stato un fratello, un amico, un maestro di vita e di discernimento. Grazie di cuore per tutto il bene che hai fatto! Dal Cielo prega per tutti noi”, scrive fra Emiliano Antenucci.

Il funerale si terrà nel Santuario di San Gabriele dell’Addolorata, a Isola del Gran Sasso, domani, lunedì 22 maggio, alle 15.