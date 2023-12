ADDIO A PAOLINI, STORICO CUSTODE DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA DELL’AQUILA. AVEVA 77 ANNI

L’AQUILA – Proprio in questi giorni di festa e di allegria è venuta a rattristare gli amici ed i colleghi la triste notizia della scomparsa, a 77 anni, di Francesco Paolini dipendente del Ministero della Giustizia, collocato a riposo da alcuni anni. Il decesso, per un malore in casa dove viveva da solo. Non rispondeva più a telefono e allora un amico è andato da lui trovandolo senza vita.

Originario di Mascioni, frazione di Campotosto, come scrive in una nota il suo ex collega Claudio Cucchiella, si trasferì nel vicino Capoluogo abruzzese ancora giovane, quando vinse il concorso come agente tecnico presso la Corte di Appello di L’Aquila, dove prese servizio il primo ottobre del 1980. Oltre alla professione di autista, dopo qualche anno gli fu affidato l’incarico di custode del Palazzo di Giustizia; infine chiuse la carriera presso il Tribunale per i Minorenni di L’Aquila.

“Un uomo serio, di poche parole, ma un grande lavoratore sempre disponibile ad aiutare il prossimo. Nonostante la forte personalità, è stato sempre rispettoso e stimato da tutti i colleghi, dagli avvocati e dai magistrati. Quando è andato in pensione ha lasciato a tutti un bel ricordo di sé”.

Era tanto attaccato al lavoro al punto che scelse di abitare per un certo tempo a palazzo di giustizia dove viveva in un appartamentino a pianterreno non lontano dalle stanze un tempo occupate dagli uffici dell’Unep. Fu uno dei testimoni importanti quando un’ala del palazzo, negli anni novanta, prese fuoco ma l’indagine non approdò a nulla. (g.g.)