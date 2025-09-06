ADDIO A PIA VELSI, ATTRICE NATA ALL’AQUILA E VOLTO INDIMENTICABILE DI PARENTI SERPENTI DI MONICELLI

ROMA – Si è spenta a 101 anni l’attrice Pia Velsi, nome d’arte di Elpidia Sorbo, nata all’Aquila il 31 marzo 1924.

Celebre anche per il ruolo della “nonna Trieste” nel film Parenti serpenti, girato in Abruzzo, di Mario Monicelli, nel corso della sua lunga carriera ha lavorato, oltre che che Monicelli, con registi come Nanni Loy, Renato Castellani e Luciano De Crescenzo.

Attiva tra cinema, teatro e televisione, Pia Velsi è apparsa anche in fiction di successo come Don Matteo e Tutti pazzi per amore, oltre a numerosi spot pubblicitari molto popolari.

Negli ultimi anni aveva raccontato le difficoltà vissute a Roma, dove abitava.

La sua scomparsa segna la fine di una lunga stagione artistica che l’ha vista protagonista per oltre settant’anni.