ADDIO A PIERLUIGI MARTINENGHI, MORTO A 46 ANNI. DOMANI I FUNERALI A PIZZOLI

L’AQUILA – Lutto nell’Aquilano per la morte di Pierluigi Martinenghi, venuto a mancare a soli 46 anni dopo aver affrontato una difficile malattia.

Un dolore che ha colpito l’intera comunità di Pizzoli e dello sport aquilano.

Scrive l’Asd Pizzoli: “Sportivamente vogliamo ricordarlo nei colori Rossoblu del Gs Pizzoli per più di un decennio, come giocatore a cavallo degli anni ’90 e 2000, con la vittoria del Campionato 2007/2008 di seconda categoria nonché come allenatore della squadra femminile in Serie C negli anni post-sisma 2009, ma soprattutto lo ricordiamo come uomo, un grande amico di tutti noi. Le più sentite condoglianze ed un forte abbraccio alla Famiglia, dal Presidente, i Dirigenti, i Tecnici e gli Atleti”.

I funerali si terranno domani, domenica 27 aprile, alle 17, nella chiesa di Santa Maria a Marruci di Pizzoli.

Alla famiglia le condoglianze della Redazione di AbruzzoWeb.