ADDIO A PIETRO CUPIDO, “MEMORIA STORICA DI SAN VITO E DEI TRABOCCHI”. MARTEDI’ I FUNERALI

SAN VITO CHIETINO – Lutto a San Vito Chietino per la morte di Pietro Cupido, “memoria storica” di una delle più rappresentative località che si affacciano sulla Costa dei Trabocchi.

Cupido si è spento a 82 anni nella sua casa di via Cristoforo Colombo.

I funerali si terranno martedì 7 febbraio, alle 10.30, nella chiesa di Santa Maria del Porto a San Vito.

Cupido è stato “un uomo che con il suo ‘multiforme ingegno’ ha caratterizzato la vita di San Vito negli ultimi decenni”, le parole dell’Amministrazione comunale.

Già dipendente comunale, ha dedicato gran parte della propria vita al calcio, curando, come dirigente, la crescita sportiva e umana di generazioni di sanvitesi. Conosciuto anche per l’impegno nel mondo del ciclismo, ha poi dedicato buona parte del proprio tempo alla ricerca storica, raccogliendo preziosissime memorie e pubblicando numerosi studi, tra i quali ricordiamo “Trabocchi, traboccanti e briganti”.

“Con i suoi studi Cupido ha contribuito a ricostruire pagine pressoché dimenticate della nostra Storia, che oggi costituiscono un patrimonio significativo per l’intera comunità. A lui va quindi tutta la nostra riconoscenza; ai familiari il nostro cordoglio”.

Meta edizioni lo ricorda “appassionato e profondo conoscitore del suo paese, ha dedicato anni alla ricerca storica su fatti e persone del suo territorio di origine, sempre pronto a raccontare e spiegare a tutti le nostre radici”.

Per l’ASD San Vito ’83 LDN, “Pietro c’era, c’è e ci sarà sempre. Oggi se ne va la memoria storica di questa società, non a caso il Presidente Onorario, CUPIDO Pietro, uomo profondamente innamorato dei colori biancoazzurri. Persona genuina e di una sconfinata conoscenza, custode della storia sanvitese, non solo calcistica. Ci mancherai tanto Pietro. Veglia sui “tuoi ragazzi” come hai sempre fatto per gran parte della tua vita e come mi dicevi ogni volta che ci incontravamo ‘pollici in alto, sempre'”.

“Ci ha lasciati improvvisamente Pietro Cupido autore di libri e memoria storica di San Vito. Lo ricordiamo con affetto per il suo sincero e appassionato impegno nella ricerca e nella tutela del mondo passato e degli antichi equilibri ambientali. Con l’entusiamo e la passione che ti ha sempre contraddistinto ci avevi contattato giorni fa perché volevi proporci un’ultima tua ricerca”, scrive D’Abruzzo-Edizioni Menabò.

Nella foto, Pietro Cupido sul Trabocco Punta Tufano nella prima edizione di Trabocchi Libri e Rose (2010).