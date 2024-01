ADDIO A REMO LEGNINI: PADRE DI GIOVANNI, EX VICE PRESIDENTE CSM E COMMISSARIO ALLA RICOSTRUZIONE

CHIETI – È venuto a mancare, all’età di 96 anni, Remo Legnini, che si è spento al Policlinico Colle dell’Ara di Chieti Scalo.

Padre de Giovanni Legnini – oggi commissario per la Ricostruzione di Ischia, già deputato e sottosegretario, vice presidente del Csm, consigliere regionale e candidato alla Presidenza della Regione per il centrosinistra contro Marco Marsilio, poi dimessosi per essere nominato commissario per la Ricostruzione del sisma del Centro Italia – lascia anche la moglie Adelaide, gli altri due figli Nello, Claudio e Lido, le nuore, il genero e i nipoti.

I funerali si terranno mercoledì 3 gennaio, alle 10.30, nella chiesa di San Rocco a Roccampontepiano (Chieti).

Alla famiglia le condoglianze della Redazione di AbruzzoWeb.