ADDIO A SUOR GERMANA SIMBOLO DEL MONASTERO AQUILANO DI SAN BASILIO. OGGI ALLE 15 I FUNERALI

L’AQUILA – Commozione all’Aquila per la morte di suor Germana Eliseo, monaca Benedettina Celestina di clausura del Monastero di San Basilio. Lo hanno reso noto le consorelle del Monastero di San Basilio e tutti i suo familiari. Il rito religioso sarà celebrato oggi alle 15 nella Cappella del Monastero di San Basilio.

L’anziana religiosa, deceduta a 93 anni, è stata da sempre un baluardo per il Monastero. Era nota in città per la sua devozione ma anche per i suoi dolci che donava a chi faceva visita nella struttura religiosa.