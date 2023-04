ADDIO A UNA FIGURA STORICA DEL COMMERCIO AQUILANO: OGGI L’ULTIMO SALUTO A PIETRO SCATAGLINI

L’AQUILA – Se ne va una figura storica del commercio aquilano: “Zi’ Pierino”, all’anagrafe Pietro Scataglini, si è spento a 103 anni, compiuti lo scorso 10 marzo.

Per tutti i frequentatori del suo bar sotto i portici di corso Vittorio Emanuele, era il mago dei tramezzini, delle bavaresi e delle frolle, per anni punto di riferimento nel mondo dello sport, del rugby in particolare.

Amico di Tommaso Fattori, l’uomo che ha portato il rugby all’Aquila e a cui è intitolato lo stadio in viale Gran Sasso, è stato anche dirigente dell’Aquila Rugby.

L’attività commerciale della famiglia Scataglini, ricorda Il Centro, iniziò dalla pizzeria con biliardo del padre, al piano superiore nei locali che ospitavano la ex casa del formaggio. Il bar invece nacque per volontà di Pietro e di suo fratello Mario, presidente della Camera di Commercio, giocatore della serie A di calcio.

Per decenni, fino alla chiusura, il bar è stato un punto di riferimento per i tanti frequentatori del centro, per sportivi e studenti.

Tanti i messaggi di cordoglio che continuano ad arrivare alla famiglia, che raccontano di tutta la stima per un personaggio simbolo della città.

L’ultimo saluto oggi pomeriggio, alle 15, nella chiesa di Santa Rita in via Strinella.