ADDIO AD ANGELO SALUCCI, STORICO SINDACO DI COLLELONGO, ASSESSORE E CONSIGLIERE REGIONALE

L’AQUILA – Politica abruzzese in lutto per la morte di Angelo Salucci, venuto a mancare all’età di 80 anni.

Salucci è stato sindaco di Collelongo (L’Aquila) per 21 anni, oltre che consigliere regionale ed assessore regionale ai trasporti.

“A nome di Anci Abruzzo e di tutte le amministrazioni locali della nostra regione, esprimo sentimenti di profondo cordoglio per la scomparsa di Angelo Salucci, storico sindaco di Collelongo per oltre un ventennio”, scrive in una nota il presidente di Anci Abruzzo e sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi.

“Figura che si è distinta per il grande impegno civico, Angelo ha dedicato la sua vita alla politica e ai bisogni della comunità marsicana, anche in veste di consigliere e assessore regionale ai Trasporti. Ci stringiamo alla sua famiglia, ai suoi concittadini e ai ragazzi delle scuole che hanno avuto la fortuna di apprezzarlo come docente di matematica. Giunga ai suoi cari il mio abbraccio affettuoso”, conclude Biondi.

Il senatore abruzzese del Pd Michele Fina commenta: “Con la morte di Angelo Salucci perdiamo un competente amministratore e un punto di riferimento. È stato un esempio di coerenza e lucidità politica, esercitando i ruoli istituzionali ai quali è stato chiamato con rigore, sempre attento al territorio e al suo sviluppo. Da sindaco di Collelongo, ma anche nel ruolo di consigliere e assessore regionale è stato protagonista di una stagione di governo lunga e positiva. Voglio esprimere sincera vicinanza alla sua famiglia ma anche a tutta la comunità di Collelongo che oggi perde un pilastro, del quale avremo la responsabilità di non disperdere la testimonianza”.