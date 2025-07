ADDIO AD UGO FUSCO: DALLA LOTTA AL TERRORISMO AL MONDO DEGLI SPORT EQUESTRI, DOMANI I FUNERALI

PESCARA – Lutto nel mondo degli sport equestri italiani: Ugo Fusco, presidente del Comitato FISE Abruzzo, è morto ieri a 69 anni, al termine di una lunga malattia “contro la quale ha combattuto fino all’ultimo e con grande onore e dignità”, sottolinea la Federazione italiana sport equestri.

Nato all’Aquila il 13 dicembre 1955, Fusco ha vissuto per un lungo periodo a Roma, prestando servizio nei corpi speciali dell’Arma dei Carabinieri e contrastando con successo il terrorismo al fianco del Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa.

Trasferitosi nuovamente in Abruzzo, si è completamente dedicato agli sport equestri. Volto molto noto nel nostro mondo per aver ricoperto vari ruoli a livello nazionale, come la presidenza della Commissione Nazionale Ufficiali di Gara dal 2014 al 2017 (membro della stessa dal 2009 al 2014 e dal 2017 al 2019); la partecipazione in diverse commissioni per la modifica dei regolamenti o la qualifica di General Steward per la FEI presso la FISE. A livello internazionale, oltre ad essere uno stimato giudice, era conosciuto come uno degli Steward con più esperienza e il suo nome è sempre stato presente negli schedule di tutti i più importanti concorsi internazionali che si siano svolti sul nostro territorio e non solo. Da presidente del Comitato FISE Abruzzo, fin dalla sua prima elezione avvenuta nel 2021 (poi riconfermato nel 2024), ha portato una gestione più snella e moderna con un netto approccio imprenditoriale, al passo con i tempi e con lo sviluppo del nostro sport.

I funerali si terranno domani, alle ore 17, a Francavilla al Mare (Chieti), quartiere Pretaro, nella Chiesa di Maria Santissima Madre di Dio.

Il presidente del CONI Abruzzo, Antonello Passacantando, a nome dell’intero comitato regionale, esprime in una nota il suo “vivo e commosso cordoglio per la prematura scomparsa di Ugo Fusco, figura storica e appassionata dello sport equestre abruzzese e nazionale”.

“Alla famiglia, nelle persone della compagna Zora, della figlia Veronica, del genero Francesco, e dell’adorato nipotino Gregorio giunga il senso più profondo delle condoglianze da parte del ‘mondo a cinque cerchi’ regionale”.

“La notizia della scomparsa di Ugo Fusco ci ha profondamente colpiti – scrive Passacantando – Con lui se ne va non solo un dirigente stimato, ma un uomo che ha incarnato con dedizione e competenza i valori dello sport. La sua rielezione appena avvenuta alla guida del Comitato Regionale FISE Abruzzo era il giusto riconoscimento alla sua instancabile dedizione al mondo equestre. Ci stringiamo con affetto alla sua famiglia, ai suoi collaboratori e a tutta la comunità sportiva che oggi lo piange”.

“Ugo Fusco era figura di riferimento nel panorama equestre, avendo ricoperto ruoli chiave come giudice di salto ostacoli e steward internazionale nelle più prestigiose manifestazioni italiane. Il suo contributo alla crescita della disciplina in Abruzzo è stato tangibile e profondo. Il CONI Abruzzo ne ricorda con gratitudine il percorso, la passione e la generosità con cui ha servito lo sport. Il suo impegno sarà fonte di ispirazione per le generazioni future”.