ADDIO AL MANAGER STORNELLI: FU DIRETTORE GENERALE DI TELESPAZIO E PRESIDENTE VALLE GIOVENCO CALCIO

AVEZZANO – Addio a Sabatino Stornelli, ex presidente della Valle del Giovenco calcio, ex direttore generale di Telespazio ed ex amministratore delegato di Selex management service spa, azienda del gruppo Finmeccanica. Aveva 66 anni. Era originario di Paterno, frazione di Avezzano (L’Aquila) .

Si era formato al collegio Fratelli dell’Istruzione cristiana di Castel Gandolfo (Roma) e divenne docente all’Università dell’Aquila e alla Sapienza di Roma. Stornelli ha ricoperto anche il ruolo di consigliere della Abruzzo Engineering, società mista controllata dalla Regione Abruzzo.

Nella Marsica, come riporta il Centro, molti tifosi lo ricordano come ex presidente della squadra di calcio Pescina Valle del Giovenco, squadra che raggiunse la serie C1, giocando allo stadio dei Marsi con i colori biancoverdi dell’Avezzano. Stornelli prese la squadra nella stagione calcistica 2009-2010. Viveva a Roma, ma non aveva mai tagliato i legami con la Marsica, dove si trovano molti familiari e amici. Oggi i funerali nella chiesa di San Sebastiano Martire a Paterno di Avezzano.