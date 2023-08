ADDIO AL MASTRO GELATIERE ANTONIO ASCENZO, “PUNTO DI RIFERIMENTO PER INTERO COMPRENSORIO MAIELLA”

SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE – Lutto nel Pescarese per la morte del mastro gelatiere Antonio Ascenzo, venuto a mancare a 71 anni, dopo una malattia, all’ospedale San Salvatore dell’Aquila.

Profondo cordoglio a San Valentino in Abruzzo Citeriore per la scomparsa del noto e stimato titolare della storica gelateria della piazza centrale.

I funerali si terranno domani, venerdì 18 agosto, alle 17, nella chiesa dei santi Valentino e Damiano.

“Antonio Ascenzo non è stato solo il campione italiano di gelateria, capace di fare di San Valentino in AC il luogo di riferimento, per tante generazioni, dove degustare prelibatezze uniche e ineguagliabili. Antonio è stato il punto di riferimento del comprensorio della Maiella in termini di impegno e valutazione oggettiva di ciò che più occorreva rappresentare per il territorio”, ricorda Antonio Di Marco, già presidente della Provincia e attuale presidente dell’Associazione I borghi più belli d’Italia in Abruzzo e Molise.

“Antonio è sempre stato solidale e presente in tutte le iniziative che ho condiviso per le nostre zone – sottolinea – Sostenitore sin dall’inizio del Premio Parco Majella e fervido supporter di tutte le manifestazioni culturali e turistiche promosse nel corso degli anni. Era oramai tradizione del Premio Parco Majella l’appuntamento con il gelato di San Valentino in AC.!”.

“Tantissimi personaggi noti hanno potuto apprezzare la sua maestria e gustare le deliziose proposte del nostro pluripremiato gelatiere Antonio, da Dacia Maraini a Grazia Francescato, Daniele Mocio, Benedetta Rinaldi,Tara Gandhi, Paola Gassman,Paolo Rumiz, Enzo De Caro, Rosy Bindi,Franco Marini, Ermete Realacci, Michele Mirabella…”.

“Antonio lascia un vuoto incolmabile. L’ultima volta che ci siamo visti, circa 2 settimane fa – racconta Di Marco -, passando a prendere un caffè con una pallina di gelato, così come solito ogni volta che ci vedevamo, era visibilmente provato ma forte e determinato a sconfiggere e superare questa dura prova. Perdo un amico vero e sincero che mi è stato a fianco sempre”.

“Buon viaggio Antonio caro e sappi che lasci un segno indelebile di cui tutti dobbiamo esserne fieri”.