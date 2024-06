ADDIO AL PROFESSOR SANDRO LOLLI: IL CORDOGLIO DELL’UDC ABRUZZESE ESPRESSO DA DI GIUSEPPANTONIO

FOSSACESIA – “A nome dell’UDC abruzzese ci uniamo al dolore della signora Nella, dei figli Simona, Layla Mino e Andrea, per la scomparsa del caro Sandro, uomo dalle grandi doti umane, docente ammirato e stimato, amministratore pubblico leale e onesto, politico che ha militato nella Democrazia Cristiana sempre impegnato per sostenere la causa dei più fragili. Con lui va via una persona speciale, amata, che ha saputo trasmettere a tante generazioni di studenti i valori della vita e alla comunità la buona politica.

E il pensiero che il segretario dell’UDC Abruzzo, Enrico Di Giuseppantonio, sindaco di Fossacesia (Chieti), ha dedicato al prof. Sandro Lolli.