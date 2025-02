ADDIO ALL’INDIMENTICABILE PADRE BONAVENTURA FEBBO, UNA VITA AL FIANCO DEI GIOVANI E DEGLI ULTIMI

PESCARA – L’ultimo saluto a Padre Bonaventura Febbo, scomparso l’altro ieri all’età di 87 anni, è stato dato oggi a Pescara, nella chiesa di Sant’Antonio, dalle tantissime persone che hanno avuto la fortuna di conoscerlo e di frequentarlo.

Il presbitero francescano, che proprio nella parrocchia di Sant’Antonio è stato parroco per molti anni, si è spento nel Convento dei Francescani a Silvi, in provincia di Teramo.

“Di ampie vedute, sempre disponibile con tutti e vicino agli ultimi, tanto da ideare e fondare, trentacinque anni fa, la mensa dei poveri di San Francesco assieme a Renato Paesano“, le parole di Padre Mauro De Filippis Delfico, ministro provinciale, riportate dal quotidian0 online pescarese.

Punto di riferimento per molti giovani e sempre dalla parte dei più deboli – come ricorda IlPescara.it -, Fra’ Bonaventura Febbo, nel corso della sua lunga esperienza è passato anche all’Aquila, nella Parrocchia di San Pio X: anche sotto il Gran Sasso aquilano, è riuscito a farsi apprezzare per le sue straordinarie doti umane.

La salma sarà tumulata nel cimitero del Convento di Civitella del Tronto (Teramo). (red.)