L’AQUILA- “A nome dell’Assemblea legislativa abruzzese esprimo profondo cordoglio per la scomparsa dell’on. Franco Cicerone, già consigliere regionale. Nel corso del suo mandato, che ha attraversato tre legislature, dalla seconda alla quarta (anni ’70-’80), ha saputo interpretare con competenza e dedizione il ruolo istituzionale affidatogli, offrendo un contributo significativo alla crescita e allo sviluppo della nostra comunità. Alla sua famiglia e ai suoi cari giungano le più sentite condoglianze e la vicinanza sincera delle istituzioni regionali”. Lo dichiara il presidente del Consiglio regionale dell’Abruzzo, Lorenzo Sospiri.

ADDIO ALL’ONOREVOLE FRANCO CICERONE: IL CORDOGLIO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE SOSPIRI L'AQUILA- "A nome dell'Assemblea legislativa abruzzese esprimo profondo cordoglio per la scomparsa dell'on. Franco Cicerone, già con...