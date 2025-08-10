ADDIO PIETRO PAOLELLI, MORTO A 81 ANNI LO STORICO SEGRETARIO UIL

L’AQUILA – Il mondo sindacale aquilano e abruzzese in lutto per la scomparsa di Pietro Paolelli, storico segretario della Uil, morto ieri a 81 anni.

Originario del comune di Tornimparte, Paolelli aveva lasciato presto la professione di tecnico radiologo per dedicarsi al sindacato, passione che lo ha accompagnato per tutta la vita, tanto che oggi viene ricordato – riporta Il Centro – come “una figura di grande umanità e impegno, sempre in difesa dei lavoratori e dei più deboli”.

Tanti, infatti, gli incarichi ricoperti all’interno della Uil, prima come segretario provinciale della Uil Sanità, poi come segretario provinciale della Camera sindacale della Uil L’Aquila e infine come componente della segreteria regionale della Uil Abruzzo.