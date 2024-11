ADEGUAMENTO PUC O PUI: CAMPITELLI (FDI), “AVVISO CONCESSIONE CONTRIBUTI COMUNI 1.500-5000 ABITANTI

L’AQUILA – La Giunta Regionale, su iniziativa del consigliere delegato, Nicola Campitelli, ha approvato con DGR 673 del 30.10.2024 un avviso finalizzato alla concessione di contributi ai comuni, con popolazione tra i 1.500 e i 5.000 abitanti, per l’adeguamento della pianificazione generale vigente.

“Nello specifico – precisa in una nota Campitelli – il contributo è concesso per la redazione del Piano urbanistico comunale (PUC) o di Piani urbanistici intercomunali (PUI) e sarà concesso per la copertura totale delle spese effettivamente sostenute, con un massimale di contributo comunque non superiore a € 15.000,00. Tra qualche giorno, dopo la pubblicazione sul BURAT dell’avviso predisposto dal Servizio regionale Pianificazione territoriale e paesaggistica, saranno aperti i termini per presentare le necessarie candidature”.

Le risorse finanziarie – prosegue il consigliere – saranno erogate ai soggetti collocati in posizione utile nella graduatoria, fino ad esaurimento dei fondi già previsti per l’annualità 2024 pari a € 237.061,26, fatto salvo lo stanziamento di ulteriori e aggiuntive risorse anche per eventuali successive annualità”, conclude Campitelli.

Per la presentazione della candidatura gli enti che intendono accedere al contributo regionale dovranno inoltrare la domanda esclusivamente attraverso l’utilizzo di un’apposita piattaforma telematica che sarà disponibile a partire dalle ore 9.00 del giorno successivo alla pubblicazione dell’avviso sul BURAT.