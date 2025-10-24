ADOZIONI INTERNAZIONALI: LA DOTTORESSA PALLESCHI NOMINATA NUOVA REFERENTE REGIONALE PER L’ABRUZZO

L’AQUILA – La dottoressa Maria Palleschi è stata nominata come nuova Referente regionale per l’Abruzzo della Legge 476/1998, che recepisce la Convenzione dell’Aja del 1993 sull’adozione internazionale e modifica la Legge 184/1983 sulle adozioni nazionali.

A renderlo noto l’ufficio stampa della Regione Abruzzo. ”Con questa nomina – dichiara l’assessore regionale alle Politiche sociali Roberto Santangelo – l’Abruzzo rafforza il proprio impegno a sostegno delle famiglie e dei bambini, nella convinzione che ogni minore abbia diritto a crescere in un contesto di amore, cura e protezione.” “L’Abruzzo si spiega in una nota – si conferma in prima linea nel promuovere la cultura dell’adozione internazionale, sensibilizzando la collettività e le coppie disponibili all’accoglienza di minori stranieri e valorizzando al contempo le professionalità di grande esperienza presenti sul territorio”.

“La Regione – prosegue la nota – dispone già di una normativa che prevede l’istituzione della Consulta regionale per le adozioni internazionali, da cui nascerà anche il Servizio regionale per le adozioni internazionali: due strumenti fondamentali per diffondere una cultura fondata sulla tutela dei minori, la prevenzione dell’abbandono e la solidarietà internazionale”.

“Un ringraziamento particolare – conclude la nota – all’avvocato Monia Scalera, Commissario presso la Commissione Adozioni Internazionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il costante impegno nel promuovere politiche di accoglienza e tutela dei minori”.