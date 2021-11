ADSU: MORGANTE “HAI VOTATO CONTRO RIAPERTURA CENTRO CANADA”; CECALA, “NON ERA ALL’ODG”

L’AQUILA – “Spiace dover replicare pubblicamente per l’ennesima volta alla Consigliera Cecala, e dover constatare che impiega tutto il suo tempo ad inveire contro il cda dell’Adsu, piuttosto che a collaborare per la soluzione dei numerosi problemi ereditati. L’ultima possibilità, purtroppo sprecata, le è stata offerta alla riunione dello scorso 28 ottobre quando, chiamata a decidere per la riapertura del centro polivalente Canada, ha espresso voto contrario”.

E la durissima replica del presidente dell’Azienda per il Diritto agli Studi Universitari de L’Aquila, Eliana Morgante, a quanto sostenuto dal consigliere Sara Cecala, sul merito dell’imminente aperura del centro polivalente Canada.

“L’ultima possibilità, purtroppo sprecata, le è stata offerta alla riunione dello scorso 28 ottobre quando, chiamata a decidere per la riapertura del Canada, ha espresso voto contrario. Dunque, mi chiedo a cosa possano portare certe esternazioni se non ad indebolire l’immagine di un ente regionale chiamato ad assumersi responsabilità in una materia delicatissima come il diritto allo studio universitario”, incalza Morgante.

“In una riunione avuta con gli stakeholders nel marzo scorso, ho garantito la riapertura delle strutture e si sta lavorando tenacemente per superare le difficoltà legate alla sicurezza degli stabilì. Il Canada, dopo la scongiurata chiusura della Campomizzi, è il secondo importante risultato. Un’opportunità che la Cecala non ha saputo cogliere. Credo sia il caso di smetterla con queste esternazioni ogni volta che si raggiunge un obiettivo – prosegue Morgante -. Quanto poi allo studente presente al sopralluogo, voglio precisare, ma la Cecala lo sa, che trattasi del rappresentante in Senato Accademico dal quale L’ADSU aveva ricevuto una pec in cui si chiedevano chiarimenti proprio sul Canada. Come Presidente, confermo la riapertura in tempi brevissimi, e sarei stata felicissima di una decisione unanime da parte del CDA. Ma, visto che così non è stato, ringrazio il vicepresidente Antonio Pensa, l’unico a sostenere la scelta giusta”.

LA CONTROREPLICA DI CECALA

“La presidente ADSU L’AQUILA Eliana Morgante, in replica al mio comunicato di stamani, ha dichiarato ad alcune testate giornalistiche che la sottoscritta, durante la riunione dello scorso 28 ottobre, “chiamata a decidere per la riapertura del Canada ha espresso voto contrario”.

A testimonianza della falsità della dichiarazione contenuta nella sua nota in replica, con riserva di tutelare la mia immagine nelle sedi deputate, nel verbale che la Convocazione del CdA ADSU del 28 ottobre 2021 scorso, si evince che la “questione Canada” non fosse all’ordine del giorno: come avrei potuto votarla?

Appare in ogni caso inquietante che la presidente non sia consapevole che l’ADSU agisca solo attraverso le delibere del suo organo di amministrazione.