ADSU L’AQUILA: 1.877 STUDENTI AVENTI DIRITTO A BORSE DI STUDIO. PUBBLICATA GRADUATORIA

L’AQUILA – Sono 1.877 le domande di borse di studio per l’anno accademico 2022-2023 ritenute idonee in seguito al bando pubblicato il 5 agosto scorso dall’Azienda per il Diritto agli Studi Universitari (Adsu) dell’Aquila.

La graduatoria provvisoria è stata ufficializzata oggi sul sito dell’Ente dopo la firma dell’apposita ordinanza. Complessivamente sono 2.538, di cui 2.411 da parte di studenti dell’Università dell’Aquila, 86 dell’Accademia di Belle Arti di L’Aquila e 41 del Conservatorio di L’Aquila, i giovani che hanno partecipato al bando.

Dei 1.877 aventi diritto, 1.769 sono studenti universitari, 68 dell’accademia e 40 del Conservatorio. Gli uffici dell’Adsu stanno lavorando per stilare la graduatoria definitiva.

“Anche su questo importantissimo fronte siamo tutti impegnati nel rispettare la tempistica ed assicurare sostegni preziosi a studenti meritevoli dando segnali ancora più positivi per i giovani considerando il momento economico e sociale molto difficile – spiega il presidente, Eliana Morgante -. In tal senso, la interlocuzione con la Regione Abruzzo e in particolare con l’assessore di riferimento Pietro Quaresimale, è continua per il reperimento di risorse. Siamo certi che presto sarà ufficiale quanto annunciato nelle passate settimane dall’assessore Quaresimale, che ringraziamo per l’impegno e la sensibilità, sulla copertura dei fondi mancanti per via di norme nazionali con l’impiego di fondi comunitari e legati al Pnrr. Ricordiamo che l’Adsu che mi onoro di rappresentare insieme all’intero Cda, negli ultimi due anni è riuscita a dare risposte alla totalità degli aventi diritto”, conclude la professoressa Morgante.

Tra i requisiti per presentare la domanda di borsa di studio, c’erano il possesso di un reddito ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente Universitario), riferito all’anno 2020, autocertificato non superiore a 24.335,11 euro e di un patrimonio ISPE (Indicatore Situazione Patrimoniale Equivalente Universitario), riferito all’anno 2020, autocertificato non superiore a 52.902,43 euro.