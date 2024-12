ADSU L’AQUILA: 34 PROPOSTE PER IL NUOVO LOGO, ENTRO FINE GENNAIO L’ANNUNCIO DEL VINCITORE

L’AQUILA – Sono 34 le proposte grafiche pervenute per il bando di concorso per la realizzazione del nuovo logo dell’Azienda per il diritto agli studi universitari (Adsu) dell’Aquila, rivolto agli studenti dell’ultimo anno delle scuole superiori abruzzesi e dell’Accademia di Belle Arti dell’Aquila.

Il bando è scaduto il 15 novembre, con l’obiettivo di Adsu, guidato dal neo presidente, il notaio Marica Schiavone, di rinnovare l’immagine che rispecchi maggiormente i valori e la mission dell’azienda. I progetti verranno valutati, con responso a fine gennaio, da una giuria composta da esperti del settore della comunicazione, del design e del marketing. Il vincitore otterrà un premio di 1.500 euro, ed è previsto anche un riconoscimento economico al secondo e al terzo classificati, rispettivamente di 1.000 euro e 500 euro.

“Entro la fine di gennaio sarà decretato il vincitore del bando, sulla base della creatività, dell’originalità e dell’impatto visivo che saprà esprimere il logo proposto – ha dichiarato il direttore generale dell’Adsu, Michele Suriani – Per celebrare l’importanza di questa iniziativa, organizzeremo anche un evento di premiazione”.

“Siamo intanto molto soddisfatti della risposta che il bando ha riscontrato – ha proseguito Suriani –, perchè rappresenta un’importante occasione per coinvolgere i giovani abruzzesi e per valorizzare il loro talento creativo. Il futuro logo sarà un simbolo che rispecchia i valori fondamentali della nostra missione: inclusività, sostegno allo studio e legame con il territorio”.