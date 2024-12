L’AQUILA – Va avanti con atti ufficiali il piano strategico destinato a realizzare, nel giro di qualche anno, l’Adsu del futuro incentrato sul concetto di campus universitario all’avanguardia ed innovativo nel centro storico del Capoluogo regionale: stamani, davanti al notaio Luisa Rizzo, è stato siglato il passaggio della proprietà, dalla Asl alla Azienda per il diritto agli studi universitari dell’Aquila, della ex clinica universitaria che si trova in viale Duca degli Abruzzi, da destinare a sede degli uffici dell’ADSU, della mensa, oltre a spazi polivalenti a servizio degli studenti universitari.

A firmare l’atto il direttore generale della Asl, Ferdinando Romano, e il direttore generale dell’Adsu, Michele Suriani.

Il costo dell’acquisizione, come stimato dall’Agenzia delle Entrate, è di 312mila euro. Era stata la Giunta regionale, su proposta dell’assessore alla Istruzione, Roberto Santangelo, ad autorizzare l’Azienda all’acquisto dell’immobile che la Asl provinciale dell’Aquila aveva inserito nella lista degli stabili da alienare per sopperire al debito sanitario.

In viale Duca degli Abruzzi, l’Adsu ha progettato un campus nelle vicinanze del polo umanistico della università dell’Aquila che si è insediato nell’ex ospedale San Salvatore: oltre al recupero architettonico della struttura appena acquisita, nell’edificio dell’ex scuola media Carducci, sempre in viale Duca degli Abruzzi, di fronte alla ex clinica universitaria, sorgerà la nuova casa dello studente.

Sull’immobile sono in corso i lavori di demolizione, oltre ad essere ben avviati i percorsi propedeutici alla costruzione di una innovativa struttura.

Secondo una stima, per l’intervento sulla ex Clinica universitaria occorrono circa 4 milioni di euro. Come accaduto per la ex Carducci, gli Uffici hanno inviato una richiesta di finanziamento alla Struttura di missione governativa congiuntamente agli interventi di competenza dell’Università degli studi dell’Aquila.

“Siamo molto concentrati – spiega Suriani – sul lavoro legato alla realizzazione di una operazione molto importante ed ambiziosa, le cui basi erano state poste dalle gestioni precedenti, con l’ex presidente, Eliana Morgante e il commissario straordinario, Paolo Costanzi, che darà all’Adsu un assetto moderno e conseguentemente ci permetterà di dare servizi ancora più puntuali ai nostri studenti. Continua con un ritmo veloce l’iter per il campus dell’Adsu che porterà con sé anche alla riqualificazione di un’area dove insiste il polo umanistico di UnivAQ. E poi, dettaglio non trascurabile, l’Adsu risparmierà fondi pubblici visto che oggi paga affitti per sedi e studentato. Ringrazio l’assessore Santangelo per la vicinanza e il sostegno che ci sta mostrando, addirittura giornalmente”.