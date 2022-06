ADSU L’AQUILA: AVVISO PUBBLICO PER POSTO CATEGORIA D DI INGEGNERE, PASSAGGIO DIRETTO PERSONALE P.A.

L’AQUILA – L’Azienda per il diritto agli studi universitari (Adsu) dell’Aquila ha emanato un avviso pubblico per un posto di Ingegnere civile/Ingegnere Edile/Architetto nell’ambito del passaggio diretto di personale tra pubbliche amministrazioni, riservato ai dipendenti di ruolo delle Pubbliche amministrazioni.

Si tratta di un posto per la Categoria D con contratto a tempo pieno e indeterminato per il Comparto Funzioni locali e equivalenti. Nel bando è prevista la precedenza al personale della Regione Abruzzo e degli Enti strumentali da essa dipendenti, mediante passaggio diretto tra Pubbliche Amministrazioni a seguito di domanda di trasferimento.

La istanza di partecipazione e la relativa documentazione dovranno pervenire all’Azienda per il Diritto Universitario dell’Aquila entro il 15 Luglio 2022, ore 12,00, a pena di esclusione.

Inoltre, la domanda di partecipazione – da inviare tramite Pec all’indirizzo adsuaq@pec.regione.abruzzo.it, o tramite e mail all’indirizzo info@adsuaq.org – dovrà essere compilata in carta semplice, utilizzando lo schema disponibile sul sito dell’Azienda, e dovrà essere indirizzata a: “Azienda per il diritto agli studi universitari, S.S. 80, ex Caserma Campomizzi, Pal. D, 67100 L’Aquila”.

L’avviso integrale è consultabile sul sito www.adsuaq.org nella sezione Albo Pretorio e alla sezione Concorsi.