ADSU L’AQUILA: BANDO PER STUDENTI CON DISABILITA’ GRAVISSIMA, ASSEGNI DI CURA FINO A 10MILA EURO

L’AQUILA – L’Azienda per il Diritto agli Studi Universitari (ADSU) dell’Aquila ha pubblicato un bando dedicato agli studenti universitari con disabilità gravissima, iscritti all’anno accademico 2024/2025 in atenei statali o non statali della regione Abruzzo: per la prima volta “grazie a un intervento complessivo senza precedenti di 1,25 milioni di euro su scala nazionale da parte del Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR)”, viene messo a disposizione un assegno forfettario di cura del valore di 10.000 euro per ogni persona, “destinato a coprire le spese per l’assistenza da parte di personale qualificato necessaria durante le attività accademiche”.

Lo rendono noto il commissario, Paolo Costanzi, e il direttore generale, Michele Suriani.

Il contributo è rivolto agli studenti che percepiscono l’indennità di accompagnamento o che hanno disabilità certificate ai sensi delle normative vigenti, e che necessitano di assistenza continua, come ventilazione meccanica o supporto per lesioni spinali gravi.

Le domande potranno essere inviate dal 15 ottobre al 5 novembre 2024 tramite PEC all’indirizzo adsuaq@pec.regione.abruzzo.it, allegando tutta la documentazione richiesta, incluso il contratto regolare per l’assistenza, che deve coprire un periodo minimo di 10 mesi.

Molto soddisfatto l’assessore regionale al Sociale e all’Istruzione, Roberto Santangelo: “La misura stanziata dal Governo nazionale è un grande segnale di attenzione sulle tematiche della disabilità e della inclusione sociale, si tratta della prima volta in assoluto tra gli studenti universitari, sono sicuro che gli sforzi saranno ancora più importanti nei prossimi anni”.

“E’ un passaggio molto importante che racchiude parecchi significati non solo sociali, siamo contenti non solo come dirigenti pubblici ma anche come persone”, spiega Costanzi.

“Si tratta di una misura concreta, con fondi consistenti dedicati a studenti con disabilità gravissima. È un passo decisivo per il diritto allo studio e verso una maggiore inclusione e una risposta alle difficoltà reali che le famiglie devono affrontare per garantire ai loro figli il diritto allo studio”, commenta Suriani.

L’erogazione degli assegni sarà subordinata alla verifica dell’idoneità e alla disponibilità dei fondi stanziati dal MUR. Qualora le risorse disponibili non fossero sufficienti a soddisfare tutte le richieste, si procederà secondo l’ordine cronologico di arrivo delle domande.

Per ulteriori informazioni e per scaricare il modulo di partecipazione, è possibile consultare il sito ufficiale dell’ADSU, https://www.adsuaq.org.