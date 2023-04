ADSU L’AQUILA: BORSE STUDIO 2022-2023 IN TEMPI RAPIDI, “POSITIVO CONFRONTO ASSOCIAZIONI STUDENTI”

L’AQUILA – Le borse di studio per l’anno accademico 2022-2023 agli studenti aventi diritto saranno erogate in tempi rapidissimi e, comunque, nel rispetto del cronoprogramma, dall’Azienda per il diritto agli studi universitari (Adsu) dell’Aquila: è uno dei punti salienti emerso dal primo confronto tra l’Azienda e le associazioni studentesche UDU (Unione degli Universitari) ed Eolo, che si è svolto stamani all’Aquila nella sede della ex residenza Campomizzi “in un clima costruttivo e cordiale”.

Numerosi i temi che sono stati trattati nella riunione indetta dai vertici dell’Adsu che per la prima volta hanno deciso di “aprire” al contributo esterno degli studenti per condividere, attraverso un percorso strutturato e metodico, dedizioni e strategie: oltre alla questione delle borse di studio, si è dibattuto tra le altre cose sui servizi, abitativo, trasporti e mensa, e sulla tematica delle strutture a disposizione dei giovani universitari.

Alla riunione hanno partecipato, per conto dell’Adsu, il direttore, Paola Di Salvatore, ed i responsabili delle Aree, Diritto agli studi, Maria Luisa Capanna, e Tecnica – Informatica, Michele Suriani. Le associazioni sono state rappresentate da Sara Iarussi, Federica Di Egidio, Giulia Miccoli, Kevin Di Battista e Dario di Giovanni di Eolo, e Matteo Padetti e Giacomo Piccolo di UDU.

“Da parte degli studenti sono stati posti sul tavolo tecnico i diversi punti da affrontare insieme ed immediata è stata la risposta delle Aree di competenza dell’ADSU – spiega il direttore Di Salvatore – Dopo la positiva esperienza abbiamo calendarizzato un nuovo incontro per il prossimo 19 aprile”.

In particolare, il responsabile dell’Area Diritto agli studi ha espressamente comunicato agli studenti presenti che si procederà con tempestività allo scorrimento della graduatoria delle borse di studio 2022-2023.

“Posso affermare, senza correre il pericolo di essere smentita, che la nostra iniziativa, la prima del genere, di coinvolgere con successo gli studenti ‘esterni’ è stata molto positiva e proficua, sia per il clima propositivo e cordiale, sia per i risultati raggiunti – spiega il presidente, Eliana Morgante – Con l’apporto delle associazioni sono state poste le basi per una soluzione ancora più puntuale di questioni e problematiche. Continueremo nella ricerca della condivisione con i nostri ragazzi. I temi che si affronteranno nella prossima riunione vedranno anche gli studenti coinvolti in diversi obiettivi, affinché gli stessi abbiano un ruolo propositivo, sereno e, soprattutto, in un reciproco percorso condiviso affinché l’Adsu svolga anche una funzione di ascolto e di azione concreta”, conclude Morgante.