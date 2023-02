ADSU L’AQUILA: CDA DESTINA 700MILA EURO A RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MENSA ROIO

L’AQUILA – Il Consiglio di amministrazione dell’Azienda per il diritto agli studi universitari (Adsu) dell’Aquila ha destinato la somma di 700mila euro alla riqualificazione e all’efficientamento energetico della mensa della frazione aquilana di Roio, a servizio dell’omonimo polo universitario frequentato da migliaia di studenti.

Secondo lo studio del responsabile dell’area tecnica dell’Adsu, Michele Suriani, la progettazione potrebbe essere avviata nella prossima primavera per giungere all’affidamento dei lavori nel corso del 2023.

Nello specifico il finanziamento, derivante dagli avanzi di amministrazione, garantirà un restyling completo della struttura situata in prossimità della facoltà di Ingegneria di Roio, nella quale sono attualmente in funzione il bar e la mensa universitaria. Lo spazio è stato già oggetto di un importante intervento nei mesi scorsi, in particolare, nella copertura.

“L’intervento – spiega il presidente, Eliana Morgante – mette in luce l’attenzione che l’Azienda pone al tema del risparmio energetico in un momento in cui tutti noi, e l’ADSU quale ente pubblico in primis, stiamo facendo ogni sforzo possibile per ridurre la spesa pubblica a fronte di una migliore qualità e benessere degli ambienti in cui accogliamo i nostri studenti. I lavori interesseranno tutto l’immobile dal punto di vista edile, impiantistico ed estetico, con una particolare attenzione all’uso delle fonti di energia rinnovabile ben integrate con tecnologie energetiche altamente performanti, altro tema molto attuale. Naturalmente, ogni nostra azione è volta ad assicurare ai nostri giovani – conclude il presidente – una sempre maggiore qualità dei servizi”.