ADSU L’AQUILA: CERVALE, “OLTRE 2MILA BORSE DI STUDIO, DATO RILEVANTE, ORA ANDARE AVANTI”

L’AQUILA – “Nell’anno accademico 2024/2025, l’Adsu dell’Aquila riuscirà ad erogare, regolarmente, oltre 2.100 borse di studio”.

Lo sottolinea, in una nota, Gianluca Cervale, componente CdA dell’Azienda per il Diritto agli Studi universitari dell’Aquila che, in rappresentanza delle opposizioni, scrive: “occorre riconoscere l’ampia rilevanza positiva di questo dato”.

“L’auspicio è che si possa proseguire in questa direzione anche nei prossimi anni – aggiunge – L’Aquila deve essere una città universitaria non solo per etichetta e il dato sulle borse di studio è, in questo senso, rilevante. Ora bisogna guardare avanti. L’abitare, la mobilità, una adeguata rete di servizi per gli studenti, sono il traguardo per creare un contesto ampio di supporto alla comunità studentesca che, è bene ricordarlo, rappresenta una parte importante del tessuto cittadino aquilano”.

“C’è necessità di aprire un dialogo istituzionale, un confronto fra gli Enti che, partendo dalla dalla Regione e dall’ADSU dell’Aquila, metta al centro il welfare studentesco e disegni una prospettiva organica di città universitaria”.

“Sono sicuro che potremo trovare larga disponibilità alla discussione da parte del competente Assessorato regionale per le politiche sociali, guidato dall’assessore Roberto Santangelo, e mi sento di poter dire che anche il centro sinistra saprà fare la sua parte”, conclude Cervale.